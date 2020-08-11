Kayseri’de Bektaş dönemi
Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş'ı takımın başına getirdi. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Bayram Bektaş, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, törende yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile kulübe değer katacağına inandıkları için anlaşma sağladıklarını söyledi. Bektaş da herkesin keyif alacağı bir futbol anlayışı sergileyeceklerini dile getirip Kayseri'de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bektaş ayrıca tüm kamp yerlerinde takım sayısı fazla olduğu için, çalışmaları kulüp tesislerinde yapmayı düşündüklerini bildirdi.
- 11.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayseri’de Bektaş dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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