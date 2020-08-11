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11 Ağustos 2020, Salı
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’de Bektaş dönemi

Kayseri’de Bektaş dönemi

, teknik direktör 'ı takımın başına getirdi. Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Bayram Bektaş, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Başkanı Berna Gözbaşı, törende yaptığı açıklamada, ile kulübe değer katacağına inandıkları için anlaşma sağladıklarını söyledi. Bektaş da herkesin keyif alacağı bir futbol anlayışı sergileyeceklerini dile getirip 'de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bektaş ayrıca tüm kamp yerlerinde takım sayısı fazla olduğu için, çalışmaları kulüp tesislerinde yapmayı düşündüklerini bildirdi.

  1. 11.8.2020
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