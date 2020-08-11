Kayseri’de Bektaş dönemi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, törende yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile kulübe değer katacağına inandıkları için anlaşma sağladıklarını söyledi. Bektaş da herkesin keyif alacağı bir futbol anlayışı sergileyeceklerini dile getirip Kayseri'de görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bektaş ayrıca tüm kamp yerlerinde takım sayısı fazla olduğu için, çalışmaları kulüp tesislerinde yapmayı düşündüklerini bildirdi.