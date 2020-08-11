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11 Ağustos 2020, Salı
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topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk antrenman, yeni gözetiminde gerçekleştirildi. Kayserispor hazırlıklarınI bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk antrenman, yeni gözetiminde gerçekleştirildi.

Hes Kablo Kayserispor, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenman kısa pas çalışması ve kondisyon çalışması olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, kondisyon koşuları ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular, streching ile antrenmanı tamamladı. Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk çalışmayı Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarınI bugün yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.

  1. 11.08.2020
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