Henrique’ye teklif yağıyor - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Henrique’ye teklif yağıyor

’ye teklif yağıyor

Henrique’ye teklif yağıyor

'un Brezilyalı kanat oyuncusu 'nin menajeri , hem 'den hem de 'dan teklifler olduğunu açıkladı.

'un Brezilyalı kanat oyuncusu 'nin menajeri , hem 'den hem de 'dan teklifler olduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Henrique, geçen sezon 28 maçta 10 gol attı.
  1. 15.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Henrique’ye teklif yağıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA