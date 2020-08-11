Konyaspor sahaya indi

Konyaspor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana, izinli olan Shengelia, Anicic'in yanı sıra tedavileri süren Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı. Oyuncular, pas çalışması ve koşu idmanı gerçekleştirdi.