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11 Ağustos 2020, Salı
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sahaya indi

Konyaspor sahaya indi

'da futbolcular, hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı. yönetimindeki antrenmana, izinli olan Shengelia, Anicic'in yanı sıra tedavileri süren Jevtovic ve katılmadı. Oyuncular, pas çalışması ve koşu idmanı gerçekleştirdi.

'da futbolcular, hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı. yönetimindeki antrenmana, izinli olan Shengelia, Anicic'in yanı sıra tedavileri süren Jevtovic ve katılmadı. Oyuncular, pas çalışması ve koşu idmanı gerçekleştirdi.

  1. 11.8.2020
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