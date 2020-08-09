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09 Ağustos 2020, Pazar
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Ibrahim Sehic transferini bitiriyor!

Konyaspor Ibrahim Sehic transferini bitiriyor!

ekiplerinden İttifak Holding , BB Erzurumspor'da forma giyen ve ismi ile anılan Boşnak kaleci Ibrahim Sehic ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , adı Hatayspor ile de anılan Boşnak kaleci Ibrahim Sehic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Konya ekibinin 31 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

SERKAN KIRINTILI AYRILIYOR

Öte yandan Konyaspor'un tecrübeli kalecisi takımdan ayrılıyor. Adı ile anılan 35 yaşındaki kalecinin ayrılık isteğini yönetime bildirdiği kaydedildi.

Konyaspor Ibrahim Sehic transferini bitiriyor!

  1. 09.08.2020
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