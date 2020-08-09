Konyaspor Ibrahim Sehic transferini bitiriyor!
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, BB Erzurumspor'da forma giyen ve ismi Beşiktaş ile anılan Boşnak kaleci Ibrahim Sehic ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, adı Hatayspor ile de anılan Boşnak kaleci Ibrahim Sehic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Konya ekibinin 31 yaşındaki kaleciye yıllık 600 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.
SERKAN KIRINTILI AYRILIYOR
Öte yandan Konyaspor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı takımdan ayrılıyor. Adı Beşiktaş ile anılan 35 yaşındaki kalecinin ayrılık isteğini yönetime bildirdiği kaydedildi.
- 09.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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