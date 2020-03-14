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14 Mart 2020, Cumartesi
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’dan Fener’e gözdağı

Konyaspor’dan Fener’e gözdağı

Ligde son 18 maçında sadece bir galibiyet alabilen , bugün F.Bahçe maçıyla kötü gidişata 'dur' demek istiyor.

Ligde son 18 maçında sadece bir galibiyet alabilen , bugün F.Bahçe maçıyla kötü gidişata 'dur' demek istiyor. Basın Sözcüsü Güven Öten, "İnşallah 3 puanı alıp bir çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Çünkü 3 puan ligde her an her şeyi çok çabuk değiştirebilir" dedi.
  1. 14.3.2020
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