Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 2 eksik! - Son dakika İttifak Holding Konyaspor haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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'da maçı öncesi 2 eksik!

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 2 eksik!

İttifak Holding , maçının hazırlıklarını 2 eksikle sürdürdü.  5'e 2 devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

'in 26'ncı haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan , yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

  1. 11.03.2020
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