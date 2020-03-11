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11 Mart 2020, Çarşamba
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’da 7 eksikli idman

Konyaspor’da 7 eksikli idman

Son 7 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan , sahasında F.Bahçe'yle oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor.

Son 7 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan , sahasında F.Bahçe'yle oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Miya, Anicic, , Selim Ay ve Mücahit Atalay idmana katılmazken, Volkan Fındıklı ile Daci ise takımdan ayrı çalıştı.

  1. 11.3.2020
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