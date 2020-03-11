Konyaspor’da 7 eksikli idman

Son 7 maçtır 3 puan sevinci yaşayamayan Konyaspor, sahasında F.Bahçe'yle oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını eksik bir şekilde sürdürüyor. Yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Miya, Anicic, Serkan Kırıntılı, Selim Ay ve Mücahit Atalay idmana katılmazken, Volkan Fındıklı ile Daci ise takımdan ayrı çalıştı.