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14 Ağustos 2020, Cuma
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Kaleci Sehic Konyaspor’da

geçen sezonu Erzurumspor'da tamamlayan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

geçen sezonu Erzurumspor'da tamamlayan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, 2019-20 sezonunun ikinci yarısında yeşil beyazlı formayı giymeye başlayan Uğur Demirok ile opsiyonu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme yaptı.
  1. 14.8.2020
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