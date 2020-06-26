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26 Haziran 2020, Cuma
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’ten rekora geçit yok

Gaziantep’ten rekora geçit yok

FK hocası Marius Sumudica, 10 maçtır namağlup 'yı da gözüne kestirdi. Rumen hoca, "Bu maçtan da puan alırsa kulüp rekorunu kıracaklarını biliyorum. Ama biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız durumunda alt sıralarla ilişkimizi de kesmiş olacağız" dedi.

FK hocası Marius Sumudica, 10 maçtır namağlup 'yı da gözüne kestirdi. Rumen hoca, "Bu maçtan da puan alırsa kulüp rekorunu kıracaklarını biliyorum. Ama biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız durumunda alt sıralarla ilişkimizi de kesmiş olacağız" dedi.

  1. 26.6.2020
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