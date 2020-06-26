Gaziantep’ten rekora geçit yok
Gaziantep FK hocası Marius Sumudica, 10 maçtır namağlup Antalya'yı da gözüne kestirdi. Rumen hoca, "Bu maçtan da puan alırsa kulüp rekorunu kıracaklarını biliyorum. Ama biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanmamız durumunda alt sıralarla ilişkimizi de kesmiş olacağız" dedi.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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