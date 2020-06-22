Günay Güvenç: Takımla gurur duydum - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Günay Güvenç: Takımla gurur duydum

: Takımla gurur duydum

Günay Güvenç: Takımla gurur duydum

'de ile deplasmanda berabere kalan 'te kaleci , "Maçın ilk yarısında heyecan vardı. İkinci yarı ise bambaşka bir seviyeye çıktı. Adeta stat doluydu. Yüksek bir tansiyonda oynandı. Uzun yıllar böyle bir maç görmemiştim. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Süper Lig'de ile deplasmanda berabere kalan 'te kaleci şöyle konuştu: "Maçın ilk yarısında heyecan vardı. İkinci yarı ise bambaşka bir seviyeye çıktı. Adeta stat doluydu. Yüksek bir tansiyonda oynandı. Uzun yıllar böyle bir maç görmemiştim. Takımımla gurur duyuyorum. Harika şekilde savaştık. Buradan 1 puan almamız güzel bir şey. Tüm takımı kutluyorum. En kötü beraberliği hak etmiştik.
  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Günay Güvenç: Takımla gurur duydum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA