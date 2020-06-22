Günay Güvenç: Takımla gurur duydum
Süper Lig'de Galatasaray ile deplasmanda berabere kalan Gaziantep'te kaleci Günay Güvenç, "Maçın ilk yarısında heyecan vardı. İkinci yarı ise bambaşka bir seviyeye çıktı. Adeta stat doluydu. Yüksek bir tansiyonda oynandı. Uzun yıllar böyle bir maç görmemiştim. Takımımla gurur duyuyorum" diye konuştu.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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