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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Antep’te vaka yok

Antep’te vaka yok

 Romanya'dan dönen ve 14 gün karantinada kalan FK , yardımcıları ve futbolcu Maxim'in corona virüsü testi negatif çıktı.

Romanya'dan dönen ve 14 gün karantinada kalan FK , yardımcıları ve futbolcu Maxim'in corona virüsü testi negatif çıktı.
  1. 21.5.2020
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