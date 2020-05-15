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15 Mayıs 2020, Cuma
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1 haftaya tam kadro

1 haftaya tam kadro

G.Antep FK Başkanı , giden teknik heyet ve futbolcuların karantinadan çıkacakları tarihi açıkladı.

G.Antep FK Başkanı , giden teknik heyet ve futbolcuların karantinadan çıkacakları tarihi açıkladı. Büyükekşi, "4 futbolcumuzla birlikte teknik heyetimiz, yurtlarda karantinada bulunuyor. Yaklaşık 1 hafta sonra tam kadro olarak çalışmalara başlayacağız" bilgisini verdi.
  1. 15.5.2020
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