Gaziantep FK'da Marius Sumudica 23 Nisan'da dönüyor

Gaziantep FK'da corona virüsü salgını sonrası özel jetle ülkesi Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica'nın dönüş tarihi belli oldu.

Ailesinin yanında bulunan Rumen teknik adamın gelecek hafta perşembe günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Uçuşların kapalı olduğu Türkiye'de özel izin alarak dönüş yapacağı öğrenilen Marius Sumudica ve ekibinin kurallar nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalacağı bildirildi.

MAXIM DE DÖNÜYOR

Gaziantep Futbol Kulübü'nün devre arasında Bundesliga ekiplerinden Mainz'den kiraladığı Alexandru Maxim de liglere verilen arada Sumudica gibi ülkesi Romanya'ya gitmişti.Rumen futbolcunun da haftaya perşembe günü özel jet ile Türkiye'ye dönüş yapacağı bildirildi. Maxim de yine 14 gün karantinada kalacak.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün 5 Mayıs'ta antrenmanlara başlaması bekleniyor.