Gaziantep FK'da 11 futbolcu şehri terk etti! - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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FK'da 11 futbolcu şehri terk etti!

Gaziantep FK'da 11 futbolcu şehri terk etti!

ekibi FK, corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesi ve sürecin haziran ayına kadar uzaması üzerine futbolculara memleketlerine ve ülkelerine gidebilmeleri için izin verdi. Verilen iznin ardından , Alexandru Maxim, Kana Bıyık ve Souleymane Diarra’nın ’den ayrıldıkları belirtilirken, , Kubilay Aktaş, Oğuz Ceylan, , Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin ve Hasan Yurtseven’in ise kendi memleketlerine gittikleri öğrenildi.

FK, 'in başlama tarihinin en erken haziran başı olarak açıklanmasının ardından futbol takımının toplanma programında değişiklik yaparak kentte bulunan futbolculara ülkelerine ve memleketlerine gidebilmeleri için izin verdi. Gaziantep ekibinin toplanma programından yaptığı değişiklikle 5 Mayıs Salı günü çalışmalara başlayacağı vurgulandı.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel liglere, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından takımımız 5 Mayıs Salı günü toplanarak tesislerimizde çalışmalara başlaması planlanmaktadır. Bu süreçte her zaman insan sağlığını ön planda tutarak hareket eden yönetim kurulumuz, verdiği son kararla birlikte futbolcularımıza seyahat yasağını kaldırmış olup ancak süreci evlerinde atlatmaları konusunda önerilerini sürdürmüştür.

Günlük olarak futbolcularımızla görüşmelerin devam ettiği bu günlerde futbolcularımızın ülkelerine veya şehirlerine gidişlerine de dolaylı olarak izinler verilmiştir. Şuan takımımızda yer alan on altı futbolcumuz Gaziantep'te bulunurken, dört futbolcumuz ülkesine gitmiş olup, yedi oyuncumuz da kendi şehirlerine dönmüştür. Yönetim kurulumuzun bilgisi ve izni içerisinde gerçekleştirilen bu seyahatler sonucunda takımımıza karantina süreciyle ilgili de bilgilendirme yapılmış olup, antrenman sürecinden en az 14 gün önce dönmeleri konusu iletilmiştir.

Şuan Gaziantep dışında bulunan teknik heyetimiz ve futbolcularımızın herhangi bir değişiklik olmaması durumunda 20 Nisan tarihinde şehrimize dönüşü kararlaştırılmış olup 14 günlük karantina süresinin ardından 5 Mayıs tarihinde tam kadro olarak çalışmalara başlanılması planlanmaktadır. Ayrıca futbolcularımızın, personelimizin ve teknik heyetimizin 5 Mayıs tarihinde korona virüs testi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

  1. 07.04.2020
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