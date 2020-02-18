Gaziantep'in çay keyfi
Rizespor'u konuk eden Gaziantep FK, Sousa ve Djilobodji'nin golleriyle kazandı. Karşılaşmaya damga vuran ise iki penaltıyı da kaçıran Muhammet Demir oldu.
Gaziantep ve Çaykur Rize, 22. haftada karşı karşıya geldi. 14'te ev sahibinin kazandığı penaltı, VAR'da serbest vuruş olarak değiştirildi. 26'da Güray'ın şutu auta gitti. 37'de Oğuz'un ceza sahası dışından şutu direkten oyun alanına geri döndü.
30 PUANA ÇIKTI
Gaziantep, 52'de Sousa ile öne geçti. 56'da Fernandes yaptırdığı penaltıyla kırmızı görürken; Muhammet penaltıyı kaçırdı. 61'de bir penaltı daha kaçıran tecrübeli oyuncu, Sumudica'nın tepkisini çekti. 90'da Djilobodji skoru belirledi. Antep, puanını 30'a çıkarttı.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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