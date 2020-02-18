Gaziantep'in çay keyfi - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gaziantep'in çay keyfi

'in çay keyfi

Gaziantep'in çay keyfi

Rizespor'u konuk eden FK, Sousa ve Djilobodji'nin golleriyle kazandı. Karşılaşmaya damga vuran ise iki penaltıyı da kaçıran oldu.

ve , 22. haftada karşı karşıya geldi. 14'te ev sahibinin kazandığı penaltı, VAR'da serbest vuruş olarak değiştirildi. 26'da Güray'ın şutu auta gitti. 37'de Oğuz'un ceza sahası dışından şutu direkten oyun alanına geri döndü.

30 PUANA ÇIKTI
Gaziantep, 52'de Sousa ile öne geçti. 56'da Fernandes yaptırdığı penaltıyla kırmızı görürken; Muhammet penaltıyı kaçırdı. 61'de bir penaltı daha kaçıran tecrübeli oyuncu, Sumudica'nın tepkisini çekti. 90'da Djilobodji skoru belirledi. Antep, puanını 30'a çıkarttı.

  1. 18.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep'in çay keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN