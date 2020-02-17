Gaziantep FK 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Sumudica ile beraber yakaladığı başarılı form grafiğini bu maçta da sürdürdü ve sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Detaylar birazdan...
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 21:57
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Gaziantep FK 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.