Gaziantep FK 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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Gaziantep FK 2-0 | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK 2-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, evinde 'u konuk etti. Ev sahibi ekip, Sumudica ile beraber yakaladığı başarılı form grafiğini bu maçta da sürdürdü ve sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 21:57
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