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13 Şubat 2020, Perşembe
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için Tahkim'e gidecek!

Gaziantep kural hatası için Tahkim'e gidecek!

Futbol Kulübü, 'in 19. haftasında oynanan maçı için yaptıkları başvurusunu reddeden 'ye tepki gösterdi. Kırmızı-siyahlı kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada 'na başvuracaklarını duyurdu.

FK, 'in 19. haftasında oynadıkları maçı için başvurusunda bulunmuştu. ise kırmızı-siyahlıların bu başvurusunu reddetti. Kırmızı-siyahlılar bu karar üzerine resmi sitesinden sert bir açıklama yayınladı.

Tahkim Kurulu'na başvuracağını duyuran Gaziantep FK şu açıklamayı yaptı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta maçında karşılaştığı Gençlerbirliği müsabaka sonrasında, karşılaşma içerisinde takımımızın kazandığı penaltı pozisyonun ardından verilen kararda "KURAL HATASI" olması sebebiyle 'na başvuruda bulunmuştuk.

Başvurumuzun üzerinden haftalar geçtikten sonra, maçta "KURAL HATASI" olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde tarafımıza resmi olarak yanıt gönderilmiştir.

Bu üzücü "KURAL HATASININ" üzerinden haftalar geçmesine rağmen, devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir. Türk Futbolu'nun bir an önce içinde bulunduğu bu durumdan çıkmasını ümit ediyoruz.

Gaziantep Futbol Kulübü olarak, takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına 'na başvuru yapacağımızı ve tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

  1. 13.02.2020
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