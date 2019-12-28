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28 Aralık 2019, Cumartesi
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G.Antep 20 bin kişi bekliyor

G.Antep 20 bin kişi bekliyor

Yeni Malatya'yı ağırlayacak FK'de Başkan Mehmet Büyükekşi, taraftara çağrıda bulundu.

Yeni Malatya'yı ağırlayacak FK'de Başkan Mehmet Büyükekşi, taraftara çağrıda bulundu. Büyükekşi, "Alacağımız bir galibiyetle belki de 7. sıraya kadar yükseleceğiz. Malatya maçında 20 bin kişi statta olacak, herkesi bekliyorum" dedi.
  1. 28.12.2019
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