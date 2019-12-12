Alin Tosca: Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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: "Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz"

Alin Tosca: "Hedeflediğimiz puana ulaşmak istiyoruz"

'de geride kalan 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 17 puan toplayan ve 11'inci sıraya yerleşen Futbol Kulübü'nde forma giyen Rumen futbolcu , pazar günü oynayacakları maçını kazanmak istediklerini söyledi.

'in 15'inci haftasında 'u konuk edecek FK, maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcu mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda hedefledikleri puana ulaşmak için bu maçı kazanmak istediklerini ifade eden Tosca, "Geçen hafta oynadığımız maçı zor bir maç oldu. Rakibimiz fırsatlar da yakaladı. 1 puan bizim için iyi bir puan oldu. Önümüzde Kayserispor maçı var. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım güzel futbolla 3 puanı alırız. Yıllık hedefimize az kaldı. Umarım 20 puana ulaşırız. Rakibimiz küme düşme hattında, onlar için de önemli bir maç olacak ama bizim için çok önemli. Taraftarımız da yanımızda olursa bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

  1. 12.12.2019
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