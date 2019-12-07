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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Diarra ’lık

Diarra PFDK’lık

 FK futbolcusu Diarra, 'ya sevk edildi. 5. tur ilk ayağında Kırklarelispor ile karşılaşan kırmızı-siyahlıların Malili futbolcusunun, hakaretten tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Rizespor da çirkin ve kötü tezahürattan sevk edildi.

FK futbolcusu Diarra, 'ya sevk edildi. 5. tur ilk ayağında Kırklarelispor ile karşılaşan kırmızı-siyahlıların Malili futbolcusunun, hakaretten tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Rizespor da çirkin ve kötü tezahürattan sevk edildi.
  1. 7.12.2019
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