Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan Abdul Aziz Tetteh, 3 ay daha oynayamayacağı öğrenildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.
Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.
Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.
Abdul Aziz Tetteh'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.
- 26.11.2019
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Yorum
resso ıyı ıyı
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Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
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Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 1
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şimal yıldızı devre arası için kiralansın...
Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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