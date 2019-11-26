Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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FK'da 3 ay daha yok

Gaziantep FK'da Abdul Aziz Tetteh 3 ay daha yok

ekiplerinden Futbol Kulübü'nde bir süredir sakatlığı nedeniyle formadan uzak kalan , 3 ay daha oynayamayacağı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 6. haftasında oynanan maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Tetteh'in tedavisi sürüyor.

Tedavisinin ilk aşaması geçilmesine rağmen yapılan tetkiklere olumlu cevap alınamayan ve ağrıları geçmeyen Tetteh'in, detaylı araştırma ve sağlık kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi.

Tetteh, yurt dışında özel bir hastanede sol ayak diz kıkırdağından başarılı bir operasyon geçirdi.

'in, en az 3 ay daha forma giyemeyeceği bildirildi.

  1. 26.11.2019
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