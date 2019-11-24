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24 Kasım 2019, Pazar
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'te sakatlıklar can sıkıyor

Gaziantep'te sakatlıklar can sıkıyor

FK, 'in 12. haftasında ile karşılaşacak. Teknik direktör Sumudica sakatlıklardan dolayı 5 oyuncusuna görev veremeyecek.

Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligin geride kalan 11 haftasında 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puana ulaşan FK, 11 puanlı rakibi karşısında 3 puan hesapları yapıyor.

SAKATLIKLARDAKİ SON DURUM

Son haftalardaki sakatlıklar nedeniyle kadrosunda zorunlu değişikliğe giden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Antalya deplasmanında da kadro kurmakta zorlanacak.

Muğdat Çelik ve Muhammed Demir'in sakatlığı nedeniyle forvet hattında oyuncusu bulunmayan Sumudica, sol bek hattında görev yapan ve sakatlığı bulunan Mehmet Erdem Uğurlu'nun aynı mevkisinde oynayan Junior Morais de sakatlar kervanına katıldı. Gaziantep ekibinde, görev alabilecek sol bek orjinli oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep FK'da orta saha oyuncusu Abdul-Aziz Tetteh de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

  1. 24.11.2019
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