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13 Kasım 2019, Çarşamba
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FK zorlu fikstürü en az hasarla kapattı

Gaziantep FK zorlu fikstürü en az hasarla kapattı

Bu sezon tarihinde ilk kez 'de mücadele eden FK, ilk 11 haftadaki zorlu fikstürüne rağmen performansı ile dikkat çekti. Ligin ilk 11 haftasında aralarında dört büyüklerin de olduğu çok zorlu maçalara çıkan Gaziantep ekibi, kritik süreçte 15 puan toplayarak ligde 9. sırada yer aldı.

'de 11 haftalık süreç tamamlanırken ortaya koyduğu performansla dikkat çeken takımlardan biri de Futbol Kulübü oldu. Bu süreçte topladığı 15 puanla ligde 9. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 11 haftalık dönemde , , , , , ve gibi zorlu takımlarla karşılaşırken, bu süreci 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle kapattı.

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ DEVAM ETTİ

Lige deplasmandaki 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan Gaziantep FK, sonrasında 'ni 4-1 yenip, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 4. haftasında ise Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek sürpriz bir galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar 5. haftada ise ligin iyi takımlarından biri olan 'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Ligin 6. haftasında kendi sahasında ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, 7. haftada Başakşehir'e 2-1, 8. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup oldu. 9. haftada sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 10. haftada deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. Gaziantep ekibi 11. haftada ise kendi sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

GAZİANTEP, GOLLÜ MAÇLARI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Ligdeki ilk sezonuna 11 haftalık zorlu fikstür ile giriş yapan Gaziantep FK, bu süreçte 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar bu periyotta izlettiği gollü maçlarla da dikkat çekerken rakip kalelere 16 gol gönderip, kendi kalesinde ise 21 gole engel olamadı. Gaziantep ekibinin attığı 16 golü Twumasi (5), (3), Kayode (2), (1), Chibsah (1), Kana Bıyık (1), Papy Djilobodji (1), Oğuz Ceylan (1) ve Jefferson (1) kaydetti.

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Gaziantep ekibinin oynadığı maçlar kart sayısı ile de dikkat çekerken 11 haftalık süreçte kırmızı-siyahlılar 3 görürken, rakipleri ise 5 kırmızı kart gördü. Bu maçlarda 55 de sarı kart çıktı. Gaziantep ekibinin oynadığı Gençlerbirliği maçında Ankara ekibi 2 kırmızı kart, Beşiktaş maçında da siyah-beyazlılar 2 kırmızı kart ve Göztepe maçında İzmir temsilcisi 1 kırmızı kart görmüştü. Gaziantep'te ise Kayode Beşiktaş ve Trabzon maçlarında, Güray Vural ise Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü.

KALAN MAÇALAR

Gaziantep ekibi, milli maçların ardından kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in ilk yarısında sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D) ve ile karşılaşacak.

  1. 13.11.2019
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