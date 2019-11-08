Gaziantep FK Galatasaray'ı konuk ediyor
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2, ardından da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Devam eden haftalarda peş peşe Medipol Başakşehir'e 2-1, Trabzonspor'a 4-1 yenilerek düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, son iki haftadır da yükselen bir grafiğe sahip. 9. haftada evinde lider Aytemiz Alanyaspor' ile 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, 15 puana ulaştı.
SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.
Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.
2 OYUNCU DÖNÜYOR
Sezon başından beri takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica'dan talimat bekliyor.
Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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