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08 Kasım 2019, Cuma
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FK 'ı konuk ediyor

Gaziantep FK Galatasaray'ı konuk ediyor

Futbol Kulübü, 'in 11. haftasında yarın sahasında 'ı konuk edecek. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

'e ilk haftada 'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada 'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada 'ı 3-2, ardından da deplasmanda 'u 2-1 yendi, ile 1-1 berabere kaldı.

Devam eden haftalarda peş peşe 'e 2-1, 'a 4-1 yenilerek düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, son iki haftadır da yükselen bir grafiğe sahip. 9. haftada evinde lider Aytemiz Alanyaspor' ile 1-1 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, 15 puana ulaştı.

SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 'a karşı oluşturacağı kadroda sakat oyuncular nedeniyle zorunlu revizyona gidecek.

Gaziantep ekibinde sakatlıkları nedeniyle , Tetteh ve Muğdat Çelik de sahada olamayacak.

2 OYUNCU DÖNÜYOR
Sezon başından beri takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 2 oyuncu ise bu hafta Sumudica'dan talimat bekliyor.

Geçen haftaki Ankaragücü maçında kart cezaları nedeniyle takımdan uzak kalan Oğuz Ceylan ile Kayode'nin Galatasaray karşısında kadroda olması bekleniyor.

  1. 08.11.2019
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