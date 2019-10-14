Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sağ üst baldırında ağrı hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, pas çalışmalarının ardından minyatür kalede maç ve daha sonra dayanıklılık esaslı koşular gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular son bölümde çift kale maç oynadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ülkelerinin milli takımlarına giden Sörloth, Uğurcan ve Hosseini antrenmanda yer almadı. Milli takım kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan ve kontrollü olarak çalışan Abdulkadir Parmak ile Onazi, Sturridge ve Novak ise takımdan ayrı çalıştı.
MIKEL DEVAM EDEMEDİ
Bu arada, antrenmanın ilk bölümünde oynanan minyatür kale maç sırasında sağ üst baldırında ağrı hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı. Riske edilmeyen deneyimli orta saha oyuncusu antrenmanı yarıda bıraktı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 14.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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