Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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FK maçı hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

, ’in 8’inci haftasında sahasında oynayacağı FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sağ üst baldırında hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı.

Teknik direktör yönetiminde saat 16.30'da 'nde yapılan antrenmanda, pas çalışmalarının ardından minyatür kalede maç ve daha sonra dayanıklılık esaslı koşular gerçekleştirildi. Bordo-mavili futbolcular son bölümde çift kale maç oynadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra ülkelerinin milli takımlarına giden Sörloth, Uğurcan ve Hosseini antrenmanda yer almadı. kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan ve kontrollü olarak çalışan Abdulkadir Parmak ile Onazi, Sturridge ve Novak ise takımdan ayrı çalıştı.

MIKEL DEVAM EDEMEDİ
Bu arada, antrenmanın ilk bölümünde oynanan minyatür kale maç sırasında sağ üst baldırında hisseden Mikel antrenmanı tamamlayamadı. Riske edilmeyen deneyimli orta saha oyuncusu antrenmanı yarıda bıraktı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

  1. 14.10.2019
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