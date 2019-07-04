Gazişehir'de kaleci Günay'ın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan ve transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, mukavelesi sona eren başarılı file bekçisi Günay Güvenç ile yeniden masaya oturdu. Yapılan anlaşma sonrası takım kaptanları arasında yer alan Günay Güvenç'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.