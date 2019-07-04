Gazişehir'de kaleci Günay'ın sözleşmesi uzatıldı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Gazişehir'de kaleci Günay'ın sözleşmesi uzatıldı

Gazişehir'de kaleci Günay'ın sözleşmesi uzatıldı

Yeni sezonda 'de mücadele edecek olan , aynı zamanda takım kaptanlarından olan kaleci ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.

'in yeni ekiplerinden olan ve transfer çalışmalarını sürdüren , mukavelesi sona eren başarılı file bekçisi ile yeniden masaya oturdu. Yapılan anlaşma sonrası takım kaptanları arasında yer alan Günay Güvenç'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

  1. 04.07.2019
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