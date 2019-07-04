Gazişehir'de kaleci Günay'ın sözleşmesi uzatıldı
Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, aynı zamanda takım kaptanlarından olan kaleci Günay Güvenç ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden olan ve transfer çalışmalarını sürdüren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, mukavelesi sona eren başarılı file bekçisi Günay Güvenç ile yeniden masaya oturdu. Yapılan anlaşma sonrası takım kaptanları arasında yer alan Günay Güvenç'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.
- 04.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Gazişehir'de kaleci Günay'ın sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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