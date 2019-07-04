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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Gazişehir 'te çalışmaları

Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları

'in yeni ekiplerinden Gazişehir 'te harekatı sürüyor. Gaziantep ekibi son olarak defans oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor Toto 'e yükselen Gazişehir , defans oyuncusu ile prensipte anlaştı.

Gaziantep ekibi, teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Romanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Morais ile temasa geçen kulüp yöneticileri, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Detayları görüşmek için Gaziantep'e gelen futbolcunun 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

  1. 04.07.2019
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