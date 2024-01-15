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Gaziantep FK Bryan Acosta'yı transfer ettiğini duyurdu

Son dakika transfer haberleri... Gaziantep FK, Portland Timbers forması giyen 30 yaşındaki Honduraslı futbolcu Bryan Acosta'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 16:52
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Gaziantep FK Bryan Acosta'yı transfer ettiğini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Bryan Acosta'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Birinci Futbol Ligi takımlarından Portland Timbers forması giyen 30 yaşındaki Acosta ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Honduraslı futbolcunun, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Bryan Acosta'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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