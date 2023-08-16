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Janio Bikel Antep’te

Kırmızı siyahlılar 28 yaşındaki orta saha ile anlaşma sağladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Janio Bikel Antep’te
Gaziantep FK, Gine Bissaulu orta saha Janio Bikel'i transfer etti. Yapılan açıklamada, son olarak Rusya'nın Khimki takımında forma giyen 28 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi. Bikel'in, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi. Janio Bikel kariyerinde Heerenveen, Nijmegen, CSKA Sofya, Vancouver, Vicenza ve Khimki kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde 242 resmi maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.
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