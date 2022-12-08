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Gaziantep FK Çekyalı Tomas Pekhart ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlılar yaz transfer döneminde kadroya katılan 33 yaşındaki Çekyalı forvet Tomas Pekhart ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 16:51
Gaziantep FK Çekyalı Tomas Pekhart ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer döneminde kadroya katılan 33 yaşındaki Çekyalı forvet Tomas Pekhart ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.


Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Tomas Pekhart ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Tomas Pekhart'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep ekibi ile bu sezon ligde ve kupada 13 resmi maça çıkan Tomas Pekhart, 2 gol ve 1 asit yapma başarısı göstermişti.

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