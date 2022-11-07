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Gaziantep FK'dan Erol Bulut'a destek açıklaması

Son olarak Süper Lig'de Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'da, Teknik Direktör Erol Bulut'a destek geldi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 16:03
Gaziantep FK'dan Erol Bulut'a destek açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'a destek açıklaması yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Erol Bulut'un kulüple olan sözleşmesinin devam ettiği ve kendisinin de görevinin başında olduğu belirtildi.

İstikrarın önemine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Futbolda, istikrarın her zaman başarıyı getirecek en önemli unsur olduğuna inanarak hareket eden yönetim kurulumuzun, futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güveni tamdır. Bundan sonraki süreçte de arzulanan noktalara ulaşmak adına, en önemli gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine daha da fazla ihtiyacımız vardır. Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak, sezon sonunda belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşabilmek adına fedakarca çalışmalarımıza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

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