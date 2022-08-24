Yeniden Kiyine

Gaziantep FK'de yılan hikayesine dönen Sofian Kiyine transferi yeniden gündeme geldi. Daha önce 24 yaşındaki Faslı oyuncuyla anlaşan kırmızı-siyahlı yönetim, kulübü Lazio'yu ikna edememişti. Gaziantep FK, bu transferde yeniden düğmeye basma kararı aldı. Kiyine'nin kulübü Lazio'yla bir kez daha temasa geçildi. Kiralama isteğini tekrarlayan kırmızı-siyahlılar, bu transferde artık beklemeye geçti. 24 yaşındaki Faslı orta sahanın da kulübüyle konuştuğu öğrenildi. Ayrılma isteğini bildiren Kiyine de Lazio'nun vereceği karar için sabırsız. Bir an önce forma giyeceği bir kulüpte görev yapmak istiyor.

LAZIO 3 YILDIR KİRALIYOR

Lazio'nun 2019'da 1 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Kiyine, kariyerini ardından İtalya'da kiralanarak geçirdi. Salernitana'da 2 yıl kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki oyuncu, geçen yıl ise Venezia'da oynadı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için İtalya'da kulüp arayan Lazio, Gaziantep FK'nin teklifini bu gerekçeyle geri çevirmişti. Lazio'da maça çıkmayan Kiyine, geçen yıl Seria A'da Venezia formasıyla 26 maçta boy gösterdi ve 1 kez ağları sarstı. İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev yapma fırsatı elde etti.