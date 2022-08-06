Haberler Gaziantep FK Sivasspor maçı sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Rehavete kapılıp topu rakibe bıraktık

Sivasspor maçı sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Rehavete kapılıp topu rakibe bıraktık

Son dakika spor haberi: Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, iyi başladıkları maçta rehavete kapılıp topu rakibe bıraktıklarını ve küçük hatalardan dolayı rakibe penaltı verdiklerini söyledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 22:49
Sivasspor maçı sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Rehavete kapılıp topu rakibe bıraktık

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep FK'yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, iyi başladıkları maçta rehavete kapılıp topu rakibe bıraktıklarını ve küçük hatalardan dolayı rakibe penaltı verdiklerini söyleyerek, "Sezonun ilk maçını Sivasspor'a karşı oynadık. Kendi evinde iyi oynayan güçlü bir ekip, bunu önceki senelerden de biliyorduk. Maça iyi başladık, oyunun kontrolü bizdeydi. 1-0 öne geçtik ama bundan sonra biraz rehavete kapıldık, topu rakibe bıraktık. Rakipte ilk yarı üzerimize gelip bir iki pozisyona girdi. İkinci yarıda yakaladıkları penaltı, bizim yaptığımız küçük hatalardan dolayı gelen bir penaltı oldu. İkinci yarı maç ortada geçti, biz de rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeni arkadaşlarda biraz güç eksikliği gözlemledim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz" dedi.

DİĞER
En zeki 6 burç belli oldu! Astrolojiyle ilgilenenler dikkat
Başkan Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti
"Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor!"
G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivas'ta puanlar paylaşıldı!
Gaziantep FK yeni transferleri için imza töreni düzenledi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı herkesi şaşırttı!
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve anlaşma tamam! Maxi Gomez F.Bahçe'ye Ve anlaşma tamam! Maxi Gomez F.Bahçe'ye 23:11
18 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde! 18 Yaş Altı Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde! 22:52
"Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor!" "Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor!" 22:49
Çalımbay'dan flaş yorum! "Böyle oynarsak..." Çalımbay'dan flaş yorum! "Böyle oynarsak..." 22:38
Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti Başkan Erdoğan Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti 21:56
Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! Borussia Dortmund tek attı 3 aldı! 21:52
Daha Eski
Monaco deplasmanda güldü! Monaco deplasmanda güldü! 21:40
G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi! G.Saray Mertens'i KAP'a bildirdi! 21:38
Beşiktaş - Kayserispor | CANLI Beşiktaş - Kayserispor | CANLI 21:35
Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! Wolfsburg ile Werder Bremen yenişemedi! 21:31
Mainz Onisiwo ile kazandı! Mainz Onisiwo ile kazandı! 21:29
Valerien Ismael: Sistemimiz değişti ama... Valerien Ismael: Sistemimiz değişti ama... 21:13