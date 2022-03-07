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Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:19
Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Gaziantep FK - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Hatayspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Hatayspor maçı 7 Mart Pazartesi günü saat 20:00'da beIN SPORTS 3'de canlı yayınlanacak.

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