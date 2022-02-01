Bu gollerim devam edecek

Gaziantep FK'nin 26 yaşındaki orta sahası Furkan Soyalp, iddialı konuştu. 2 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiren Soyalp, "Kendimi sahada daha rahat hissediyorum. Umarım bu goller devam edecek. Umarım kafa golleri devam eder ki daha böyle analiz yapılan, tehditvari pozisyon alırım" diye umut dağıttı.
GaziantepFK'nin 26 yaşındaki orta sahası Furkan Soyalp, iddialı konuştu. 2 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiren Soyalp, "Kendimi sahada daha rahat hissediyorum. Umarım bu goller devam edecek. Umarım kafa golleri devam eder ki daha böyle analiz yapılan, tehditvari pozisyon alırım" diye umut dağıttı.