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SON DAKİKA: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi!

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ve  Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelirken, maça kar yağışı damga vurdu. Maçın hakemi Ümit Öztürk, ikinci yarı için sahaya girmesinin ardından yeniden durumu değerlendirmek üzere soyunma odasına gitti. Maçın hakemi Ümit Öztürk, 2. yarıyı oynatmama kararı alındı ve maç ertelendi. Mücadele, çarşamba günü saat 17.00'de devam edecek.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 18:26 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 18:49
SON DAKİKA: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına kar muhalefeti damga vurdu.

Maçın 2. yarısı için sahaya giren Ümit Öztürk, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden soyunma odasına gitti.

MAÇ ERTELENDİ

Maçın hakemi Ümit Öztürk, 2. yarının oynanamayacağının kanaatine vardı ve maçı erteledi.

SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, Ümit Öztürk tarafından saha koridorunda kırmızı kart gördü.

MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVAM EDECEK

Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 19 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de devam edecek.

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Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
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