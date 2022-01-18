SON DAKİKA: Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi!

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçına kar muhalefeti damga vurdu.
Maçın 2. yarısı için sahaya giren Ümit Öztürk, yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden soyunma odasına gitti.
MAÇ ERTELENDİ
Maçın hakemi Ümit Öztürk, 2. yarının oynanamayacağının kanaatine vardı ve maçı erteledi.
SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan Yeni Malatyaspor teknik direktörü Marius Sumudica, Ümit Öztürk tarafından saha koridorunda kırmızı kart gördü.
MAÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVAM EDECEK
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı, 19 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de devam edecek.