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Gaziantep Fk'da corona virüsü şoku! 11 pozitif vaka

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gaziantep FK'da bu maç öncesi 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin corona virüsü testleri pozitif sonuçlandı. Böylece Gaziantep FK'da pozitif yaka sayısı 11'e yükseldi. İşte tüm detaylar..

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:27 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:32
Gaziantep Fk'da corona virüsü şoku! 11 pozitif vaka

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Gaziantep FK'da bu maç öncesi 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin corona virüsü testleri pozitif sonuçlandı. Böylece Gaziantep FK'da pozitif yaka sayısı 11'e yükseldi.

Yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig 'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan Covid 19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif yaka sayısı 11'e yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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