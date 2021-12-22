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Gaziantep FK-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 18. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 18 hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahassında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:55
Gaziantep FK-Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. İki ekip de karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, İbrahim, Furkan, Doğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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