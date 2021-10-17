Gaziantep FK’da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Süper Ligin 9. haftasında Hatayspor'a konuk olacak olan Gaziantep FK, maç öncesi yapılan corona virüs testinde bir oyuncu pozitif çıktı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımıza, Hatayspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" denildi.