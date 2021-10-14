Erol Bulut: Fenerbahçe benden önce 6'ncı - 7'nci oluyordu!

Sezon başı Gaziantep FK'da teknik direktörlük görevine başlayan Erol Bulut, Trtspor'a konuştu. Sözlerine A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile başlayan Bulut, ''Zamana ihtiyacı var. Doğru teknik adamın seçildiğini düşünüyorum.'' dedi.

Fenerbahçe dönemiyle ilgili olarak Bulut, "Herkes Fenerbahçeli olduğumu biliyor. Avrupa'dan teklifler vardı ama Fenerbahçeli olduğum için gitmedim. Benden önce 6 ve 7. olan bir Fenerbahçe vardı. Avrupa kupalarına katılmasında payımız olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

''Stefan Kuntz'un doğru kişi olduğunu düşünüyorum. Gençlerle çalışmayı seven bir kişi ve Türkiye'yi tanıyor. Biraz zamana ihtiyacı var.''

''Muhammet Demir ve Serdar Dursun geçen seneden itibaren Milli Takım'ı hak eden oyuncular. Bundesliga 2, sert bir lig ve orada 29 gol atmak hiç kolay değil. Burak Yılmaz çok iyi bir forvet, ama arkadan yenilerini getirmek gerekli.''

''Yabancı sınırını düşürmenin altyapıyla ne alakası var? Bunu bana birisi anlatsın.''