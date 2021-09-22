Gaziantep FK Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek.
Erol Bulut yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan Gaziantep ekibi, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine Fenerbahçe 'yi 2-0 devirerek son veren Aykut Kocaman'lı Başakşehir ise 2'de 2 yapıp seri yakalamak istiyor.
GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Caulker, Mendyl, Merkel, Jefferson, Messaoudi, Recep, Muhammet, Dicko
Başakşehir: Volkan, Şener, Youssouf, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Aleksic, Deniz, Visca, Okaka
İSTATİSTİKLER:
- Gaziantep FK'nın Başakşehir FK'yı konuk ettiği iki Süper Lig maçında taraflar birer galibiyet aldı.
- Gaziantep FK ile oynadığı son iki lig maçını kaybeden Başakşehir FK, önceki yedi karşılaşmada altı galibiyet elde etmişti (1B).
- İstanbul takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gaziantep FK (3G 4B), tek yenilgisini Ocak 2021'de Galatasaray'dan aldı (1-2).
- Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki deplasman maçından da puansız ayrılan Başakşehir FK, lig tarihinde sadece bir kez ilk 3+ dış saha karşılaşmasını yenilgiyle geçti (2007/08'de 4M).
- Son iki Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Gaziantep FK (1G 1B), Nisan 2021'den bu yana üst üste üç karşılaşmayı yenilgisiz geçmiyor.
- 2-0 kazandığı Fenerbahçe maçında bu sezon ilk kez kalesini gole kapatan Başakşehir FK, gol yemeden üst üste iki galibiyeti en son Temmuz 2020'de alabildi.
- Muhammet Demir, Gaziantep FK formasıyla hem gol attığı hem de asist yaptığı son Süper Lig maçını Başakşehir FK'ya karşı oynadı (Aralık 2020).
- Süper Lig'e geldiği 2019/20 sezonundan bu yana oyuna sonradan girdiği maçlarda Fredrik Gulbrandsen'den (6) daha fazla gol atan tek oyuncu Demba Ba (7).
- Başakşehir FK'nın Süper Lig'de attığı son üç golde asisti yapan isim olan Edin Visca, en son Ocak-Şubat 2019 arasında dört gollük bir seri yakaladı.
- Aykut Kocaman ile karşılaştığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanan Erol Bulut (1B 2M), bu galibiyetini son karşılaşmada Aralık 2019'da aldı (Alanyaspor 2-1 Konyaspor).