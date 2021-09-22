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Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Ligde son olarak Fenerbahçe'yi yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan Başakşehir, zorlu Gaziantep deplasmanından da üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Gaziantep de taraftarı önünde kayıp istemiyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:55
Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.

Erol Bulut yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan Gaziantep ekibi, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine Fenerbahçe 'yi 2-0 devirerek son veren Aykut Kocaman'lı Başakşehir ise 2'de 2 yapıp seri yakalamak istiyor.


GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Merkel, Recep Niyaz, Sagal, Muhammet Demir

Başakşehir: Volkan, Şener, Epureanu, Lucas Lima, Ponck, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Zulj, Visca, Okaka, Guldbrandsen

GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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