Gaziantep FK Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.
Erol Bulut yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alarak beklentilerin altında kalan Gaziantep ekibi, 3 puanı hanesine yazdırıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. 4 maçlık mağlubiyet serisine Fenerbahçe 'yi 2-0 devirerek son veren Aykut Kocaman'lı Başakşehir ise 2'de 2 yapıp seri yakalamak istiyor.
GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Caulker, Halil İbrahim, Doğan, Figueiredo, Merkel, Recep Niyaz, Sagal, Muhammet Demir
Başakşehir: Volkan, Şener, Epureanu, Lucas Lima, Ponck, Berkay Özcan, Tolga Ciğerci, Zulj, Visca, Okaka, Guldbrandsen
GAZİANTEP FK-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele saat 17.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.