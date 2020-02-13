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İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Trabzonspor ve Antalyaspor da adını yarı finale yazdırdı. Peki yarı finalde hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
13 Şubat 2020 Perşembe 21:25
Güncelleme: 13.02.2020 21:35
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali heyecanı Erzurumspor-Trabzonspor, Sivasspor-Antalyaspor mücadeleleriyle sona erdi.
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Günün ilk maçında 5-0'ın rövanşında Trabzonspor, Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
4 Eylül Stadyumu'nda ise 0-0'ın rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla Antalyaspor yarı final biletini kaptı.
Şimdi gözler kupada yarı final karşılaşmalarına çevrildi.
TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Türkiye Kupası yarı finalinde GMGKırklarelispor'u eleyen Fenerbahçe ile Erzurumspor'u eleyen Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Diğer mücadelede ise Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor'u eleyen Antalyaspor kozlarını paylaşacak.
YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.
Finale kalan ekipler ise 21 Mayıs 2020'de karşı karşıya gelecek.