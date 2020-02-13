İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak? - Son dakika Türkiye Kupası haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Trabzonspor ve Antalyaspor da adını yarı finale yazdırdı. Peki yarı finalde hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
13 Şubat 2020 Perşembe 21:25 Güncelleme: 13.02.2020 21:35
İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali heyecanı Erzurumspor-Trabzonspor, Sivasspor-Antalyaspor mücadeleleriyle sona erdi.

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İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

Günün ilk maçında 5-0'ın rövanşında Trabzonspor, Erzurumspor'u 4-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

4 Eylül Stadyumu'nda ise 0-0'ın rövanşında Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla Antalyaspor yarı final biletini kaptı.

Şimdi gözler kupada yarı final karşılaşmalarına çevrildi.

İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası yarı finalinde GMG Kırklarelispor'u eleyen Fenerbahçe ile Erzurumspor'u eleyen Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

Diğer mücadelede ise Galatasaray'ı eleyen Aytemiz Alanyaspor ile Sivasspor'u eleyen Antalyaspor kozlarını paylaşacak.

İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

Finale kalan ekipler ise 21 Mayıs 2020'de karşı karşıya gelecek.

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