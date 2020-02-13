İşte Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri! Maçlar ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Fenerbahçe ve Alanyaspor'un ardından Trabzonspor ve Antalyaspor da adını yarı finale yazdırdı. Peki yarı finalde hangi takımlar karşı karşıya gelecek, maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

13 Şubat 2020 Perşembe 21:25 Güncelleme: 13.02.2020 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





