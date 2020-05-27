Yıldız futbolcu Trabzonspor'u takibe aldı! Beşiktaş...
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor geleceğin kadrosunu krumak için gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor. Anıl Rahmi Başaran'a resmi imzayı attıran bordo-mavililer yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Fırtına'nın son olarak Beşiktaş'ın da devrede olduğu yıldız futbolcu için atağa kalktığı öğrenildi. Transfer listesinde olan futbolcunun sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takip etmesi transferin bittiği yönünde yorumlandı. İşte detaylar...
27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:08
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Trabzonspor'da lige verilen arada transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takımı gençleştirmek isteyen bordo mavililerde scout ekibi yıldız arayışlarını sürdüyor.
Balıkesirspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Anıl Rahmi Başaran'ı kadrosuna katan bordo-mavililer transferde dur durak bilmiyor.
Filip Novak ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan bordo-mavililer bu bölge için arayışlarını sıklaştırdı.
GÜNDEME AUGUSTO GELMİŞTİ
Trabzonspor yönetimi scout ekibi tarafından uzun süredir izlenen Carlos Augusto'ya teklif yapacağı iddia edilmişti.