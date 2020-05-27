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Yıldız futbolcu Trabzonspor'u takibe aldı! Beşiktaş...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor geleceğin kadrosunu krumak için gece gündüz demeden çalışmalara devam ediyor. Anıl Rahmi Başaran'a resmi imzayı attıran bordo-mavililer yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Fırtına'nın son olarak Beşiktaş'ın da devrede olduğu yıldız futbolcu için atağa kalktığı öğrenildi. Transfer listesinde olan futbolcunun sosyal medya hesabından Trabzonspor'u takip etmesi transferin bittiği yönünde yorumlandı. İşte detaylar...

27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





