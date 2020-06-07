HaberlerGaleriUsta yazardan eleştiri! ''UEFA'nın sportif ceza saçmalığı''
Usta yazardan eleştiri! ''UEFA'nın sportif ceza saçmalığı''
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile 1 yıl Avrupa'dan men cezası aldı. Ancak bordo-mavililer 2018'de Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi göreve geldikten sonra hem maddi hem de sportif anlamda altın çağını yaşamıştı. Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bu şok kararla ilgili yazısında önemli ifadeler kullandı. İşte o yazı...
7 Haziran 2020 Pazar 10:58
Güncelleme: 07.06.2020 11:00
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bir yıl öncesine dönelim; Trabzonspor sezonu şampiyon Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kapatırken oynadığı futbolla bir sonraki sezon için şampiyon adaylığının altını ziyadesiyle doldurmuş 'Bu takım doğru takviyelerle zirveye oynar' dedirtmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Ağaoğlu'nun önündeki iki yolu iki deyimle anlatayım. Ağaoğlu, "Battı balık yan gider" diyerek yüksek maliyetli transferler yapabilirdi. Ama o bir başka deyimi kullanmayı tercih etti, ayağını yorganına göre uzattı.
Bugüne dönelim. Trabzonspor lider. Bekleri, orta sahası ve forvet hattındaki yabancılarından maksimum verim alan, Uğurcan ve Abdülkadir'den de en az Yusuf Yazıcı'dan kazandığı kadar para kazanmayı hedefleyen bir kulüp.
FFP elbetteki uçurumun kenarında gezinen kulüpler için doğru uygulama ama ya yaptırımları? UEFA, borçlarını ödemek için Avrupa Kupası gelirlerine ihtiyaç duyan kulüplere "Sen Avrupa'ya gelme" diyerek onları düştükleri çukurdan çıkarmak yerine "Ne halin varsa gör" diyor bu cezalarla.
Bu cezayı alan ilk kulübün Trabzonspor olmadığının farkındayım ama Şampiyonlar Ligi'nden bir sezonda kazanılan 30-40 milyon Euro'nun değeri de Trabzonspor ve Real Madrid için aynı şey değil..