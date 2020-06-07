Haberler Galeri Usta yazardan eleştiri! ''UEFA'nın sportif ceza saçmalığı''

Usta yazardan eleştiri! ''UEFA'nın sportif ceza saçmalığı''

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesi ile 1 yıl Avrupa'dan men cezası aldı. Ancak bordo-mavililer 2018'de Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi göreve geldikten sonra hem maddi hem de sportif anlamda altın çağını yaşamıştı. Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk bu şok kararla ilgili yazısında önemli ifadeler kullandı. İşte o yazı...

7 Haziran 2020 Pazar 10:58 Güncelleme: 07.06.2020 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





