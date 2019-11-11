Ünlü yazardan flaş sözler! "Hakemler Trabzonspor'u doğruyor"
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz haftanın lideri Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta, hakem Abdülkadir Bitigen'in kararları ise oldukça tartışıldı. İşte usta yazarların Trabzonspor - Alanyaspor maçı değerlendirmeleri...
11 Kasım 2019 Pazartesi 09:51
Güncelleme: 11.11.2019 09:51
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İNANCIN ZAFERİ | OLCAY ÇAKIR
Klişe bir ifade gibi durabilir ama inancın zaferiydi dün akşam olanlar. Zira, olan bitenin başka bir izahını yapmak mümkün değil.
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Tonlarca sakatı ve çok büyük eksikleri olan bir takımda eksiklerin "yerine" oynayanların "biz de varız bu savaşta" mesajıydı adeta.
Alanya gibi güçlü bir rakibe karşı, bir de Sosa'yı kaybederek sahaya çıktı Trabzonspor.
Sosa'nın sahada neden, ne sebeple ve ne gibi bir sonuçsuzlukla olmadığını düşününce hakemlik müessesemizin durumunu anlamak güç olmuyor.
Neyse, puanlar yerine "puan" hesabının bile müthiş önemli hale geldiği karşılaşmanın daha başı sayılabilecek dakikada hakemin tereddüt etmeksizin Abdulkadir Parmak'a kırmızı kart vermesi tüm hesapları allak bullak etti.