Ünlü yazardan flaş sözler! 'Hakemler Trabzonspor'u doğruyor' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ünlü yazardan flaş sözler! "Hakemler Trabzonspor'u doğruyor"

Ünlü yazardan flaş sözler! "Hakemler Trabzonspor'u doğruyor"

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında geçtiğimiz haftanın lideri Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta, hakem Abdülkadir Bitigen'in kararları ise oldukça tartışıldı. İşte usta yazarların Trabzonspor - Alanyaspor maçı değerlendirmeleri...
11 Kasım 2019 Pazartesi 09:51 Güncelleme: 11.11.2019 09:51
Ünlü yazardan flaş sözler! Hakemler Trabzonspor'u doğruyor

İNANCIN ZAFERİ | OLCAY ÇAKIR

Klişe bir ifade gibi durabilir ama inancın zaferiydi dün akşam olanlar. Zira, olan bitenin başka bir izahını yapmak mümkün değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü yazardan flaş sözler! Hakemler Trabzonspor'u doğruyor

Tonlarca sakatı ve çok büyük eksikleri olan bir takımda eksiklerin "yerine" oynayanların "biz de varız bu savaşta" mesajıydı adeta.

Ünlü yazardan flaş sözler! Hakemler Trabzonspor'u doğruyor

Alanya gibi güçlü bir rakibe karşı, bir de Sosa'yı kaybederek sahaya çıktı Trabzonspor.

Ünlü yazardan flaş sözler! Hakemler Trabzonspor'u doğruyor

Sosa'nın sahada neden, ne sebeple ve ne gibi bir sonuçsuzlukla olmadığını düşününce hakemlik müessesemizin durumunu anlamak güç olmuyor.

Ünlü yazardan flaş sözler! Hakemler Trabzonspor'u doğruyor

Neyse, puanlar yerine "puan" hesabının bile müthiş önemli hale geldiği karşılaşmanın daha başı sayılabilecek dakikada hakemin tereddüt etmeksizin Abdulkadir Parmak'a kırmızı kart vermesi tüm hesapları allak bullak etti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN