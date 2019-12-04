Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Altay maçında 11'de...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Bordo-mavililer bu akşam 5. tur mücadelesinde Altay ile karşılaşacak. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın 11 tercihinde sürpriz bir karara imza atacağı öğrenildi. İşte Altay - Trabzonspor karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler, maç önü bilgileri ve iki takımın muhtemel 11'leri...
4 Aralık 2019 Çarşamba 14:21
Güncelleme: 04.12.2019 14:22
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Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Altay'a konuk oluyor.
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İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
14 yıl aradan sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Son 16'ya kalacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması ise 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.
ALTAY VE TRABZONSPOR 14 YIL SONRA
TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, ligde üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip Mardin BüyükşehirBaşakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı.