Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Altay maçında 11'de...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Bordo-mavililer bu akşam 5. tur mücadelesinde Altay ile karşılaşacak. Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman'ın 11 tercihinde sürpriz bir karara imza atacağı öğrenildi. İşte Altay - Trabzonspor karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler, maç önü bilgileri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

4 Aralık 2019 Çarşamba 14:21 Güncelleme: 04.12.2019 14:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





