Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler

Trabzonspor'un eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze, bordo-mavililerin gündemi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un yıldızları Nwakaeme, Sörloth ve Uğurcan Çakır ile ilgili de konuşan Gürcü teknik adam, Sörloth ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte Şota'nın açıklamaları...
21 Nisan 2020 Salı 21:42 Güncelleme: 21.04.2020 21:59
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şota, bordo-mavililerde hem antrenörlük, hem de futbolculuk yıllardan yaşadıklarını anlattı. Spor Yazarı ve Spor Programı Yapımcısı Hakan Yoloğlu'nun canlı yayın konuğu olan Şota Arveladze, corona virüsü nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlaması durumunda Trabzonsporlu futbolcuların sürece alışmasının uzun sürüp sürmeyeceğini değerlendirdi.

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Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler

Şota, "Eğer her şey biterse, o zaman çabuk alışırlar. Sonucunda tekrar dönecekler, futbol oynamaya başlayacaklar ve ister arzu daha fazla olur. Ancak aşı bulunmadan bu iş çok zor olacak. Çünkü bu olayın bir daha olması, her şeyi tekrar geriye götürür. Sonucunda bu futbol, evde kal, dokunma işi olmaz. Futbolcular 1,5 - 2 metre mesafede nasıl oynayacak?" diye sordu.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler

"BU ARA TRABZONSPOR'A ZARAR VEREBİLİR"

Trabzonspor'un Şampiyonluk şansının yüksek olduğunu ifade eden Şota, "Trabzonspor çok iyi gidiyordu, çok atan ve birleşmiş bir takım fotoğrafı veriyordu. Taraftarda destek veriyordu. Ancak maalesef bu ara Trabzonspor'a zarar verebilir.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler

Trabzonspor lider, şu anda kalan maçları kazandığında şampiyon olacak. Trabzonspor'un bir çok maçını izledim. Ama bence taraftar, Avrupa'da oynadığı gibi bir takım görmek istiyor. İleriye giden, atak yapan, goller atan bir takım görmek istiyor" dedi.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şota'dan Sörloth'a övgü dolu sözler

"NWAKAEME İÇİN "BENİ ARADILAR"

Bordo-mavililerde Nwakaeme ile ilgili yönetimin kendisi ile irtibat kurduğunu doğrulayan Şota, "Başkan ile konuştum. Beni aradılar sordular. Zaten Nwakaeme'yi İsrail'de çalışırken tanıyordum, bende iyi oyuncu olduğunu söyledim" diye konuştu.

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