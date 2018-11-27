Trabzonspordan Ali Koç mesajı!

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maç hakkında özel açıklamalar yaptı.
27 Kasım 2018 Salı, 19:20:00
Güncelleme: 19:25:28
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Hacısalihoğlu, Ünal Karaman, Sosa ve kulübün geleceği hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.
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Hayrettin Hacısalihoğlu'nun Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"FENERBAHÇE MAÇINA ÖZEL BİR HAZIRLIK YAPMADIK"
Fenerbahçe maçına özel bir hazırlık yapmadık. Buna gerek yok. Hem taraftar, hem Trabzonlular, futbolcu kardeşlerimiz, bu maça kendiliğinden hazırlanıyor. Özel bir konsantrasyona gerek duymuyoruz. O şekilde de maç başladı.
Trabzonspor, belki de son yıllardaki en iyi oyununu ortaya koydu ve tamamen kontrolü altında geçen bir 82 dakika geçirdi. 82 dakikada Fenerbahçe'ye bir şans verildi. Bundan sonraki dönem de iki takımın mücadelesi şeklinde geçti. Kazandığımız için mutluyuz.
AĞAOĞLU VE KOÇ ARASINDA YAŞANANLAR
Fenerbahçe yönetimine özel bir ağırlama olmadı. Bütün maçlarda, gelen kafile başkanı ya da başkanı, başkanla yan yana oturur. Türkiye'de oynanan maçlarda adet böyledir.