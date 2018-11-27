Trabzonspordan Ali Koç mesajı!

Trabzonspor, belki de son yıllardaki en iyi oyununu ortaya koydu ve tamamen kontrolü altında geçen bir 82 dakika geçirdi. 82 dakikada Fenerbahçe'ye bir şans verildi. Bundan sonraki dönem de iki takımın mücadelesi şeklinde geçti. Kazandığımız için mutluyuz.